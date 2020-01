Resident Evil 3 Remake Collector’s Edition: prenotazione disponibile, ecco il link

Non è stato un inizio anno particolarmente positivo per noi videogiocatori. Moltissimi giochi sono stati rimandati e alcuni hanno abbandonato la primavera 2020, diminuendo in modo sensibile il numero di titoli che potremo goderci nei prossimi mesi. Fortunatamente vi è una grande certezza per questo aprile: Resident Evil 3 Remake. Possiamo quindi prenotare senza timore il gioco, per avere la nostra copia in mano fin dal D1. Inoltre, da questo momento, potete prenotare la Collector’s Edition.

Inizialmente confermata per il solo mercato USA, Resident Evil 3 Remake Collector’s Edition arriverà anche in Europa e, più precisamente, in Italia tramite Gamestop. Ora, potete prenotare il bundle:

La Resident Evil 3 Remake Collector’s Edition costa 299.98 euro e contiene: 2 CD con la colonna sonora, un artbook da collezione in formato fisico, una scatola degli oggetti S.T.A.R.S. in perfetto stile Resident Evil, una mappa di Raccoon City e una statuetta di Jill Valentine da circa 28 centimetri. Ovviamente è incluso anche il gioco in formato Standard con packaging lenticolare. Vi ricordiamo che il gioco include le componente single player ma anche la modalità online Resistance.

Resident Evil 3 Remake ci permetterà di vivere le avventure di Jill Valentine, membro della S.T.A.R.S e già personaggio del primo capitolo, insieme a Chris Redfield. Questo nuovo remake utilizza ancora una volta il motore grafico di Resident Evil 2, uscito lo scorso anno, e promette quindi di farci vivere una vera avventura horror con una grafica di primo livello e tutta l’atmosfera alla quale la serie ci ha abituati da molto tempo a questa parte. Cosa aspettate a mettere al sicuro la vostra copia della Resident Evil 3 Remake Collector’s Edition?