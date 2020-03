Resident Evil 3 Remake: ecco quando uscirà la demo

In un giorno ricco di annunci per quanto riguarda Xbox Series X, tra cui il reveal completo di caratteristiche tecniche e controller ufficiale, trova spazio un altra notizia di primissimo piano, riguardante quello che molto probabilmente è il titolo più atteso del prossimo mese. Stiamo ovviamente parlando di Resident Evil 3 Remake, con il titolo di Capcom che riceverà a breve una demo ufficiale.

La demo, che prende il nome completo di Resident Evil 3: Raccoon City Demo arriverà infatti tra pochissimi giorni, per l’esattezza il prossimo 19 marzo, alle 5 in punto per i giocatori Xbox One e alle 18:00 per quelli PC e PlayStation 4. Le sorprese non finiscono però qui e il noto publisher ha inoltre annunciato che dal 27 marzo partirà anche l’open beta di Resident Evil Resistance, il multiplayer asincrono dell’attesissima opera.

Nell’attesissima demo di Resident Evil 3 Remake i giocatori vestiranno i panni di Jill Valentine e saranno chiamati ad evacuare i cittadini di una Raccoon City prossima al collasso insieme a Carlos Oliveira e all’Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S.). In tutto questo, ovviamente, il famigerato Nemesis proverà in tutti i modi a metterci i bastoni nelle ruote.

All’interno di questa versione di prova di Resident Evil 3 Remake Capcom ha inoltre inserito ben venti differenti statuette di Mr. Charlie all’interno di Raccoon City, che i giocatori dovranno scovare mentre sono inseguiti dal Nemesis per completare quest’impegnativa caccia al tesoro. Chiunque completerà la demo potrà osservare infine un nuovo esclusivo trailer.

Anche il multiplayer asimmetrico 4vs1 Resident Evil Resistance riceverà una versione di prova, con un’ open beta che partirà alle 8:00 del 27 marzo per i giocatori su Xbox One e PlayStation 4 e alle 18:00 per gli utenti Steam. L’open beta resterà disponibile per diversi giorni, ossia fino al 3 aprile, data di lancio ufficiale dell’attesissimo Resident Evil 3 Remake.