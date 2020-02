Resident Evil 3 Remake avrà una demo, è ufficiale

Ad inizio aprile 2020 potremo finalmente mettere le mani su Resident Evil 3 Remake, il nuovo gioco di Capcom, “seguito” dell’operazione di remake del secondo capitolo rilasciata lo scorso anno. Prima dell’uscita di Resident Evil 2, però, avevamo avuto occasione di giocare su PC, PlayStation 4 e Xbox One a una demo. Accadrà lo stesso con RE 3? Sì, Capcom lo ha confermato ufficialmente.

Come potete vedere tramite il tweet qui sotto, per ora non ci sono informazioni aggiuntive. Non abbiamo idea di quale sia la data di uscita e i contenuti. La demo di RE 2 era a tempo e si bloccava una volta scaduto il conteggio: fu una scelta particolare, sarà ripetuta con Resident Evil 3 Remake? Per ora sono solo speculazioni purtroppo.

It was written in the STARS… 💫

A Resident Evil 3 Demo is on the way. We'll have more details in the near future! pic.twitter.com/wqN2AwI3pH — Resident Evil (@RE_Games) February 25, 2020

Non dobbiamo nemmeno dimenticare che Resident Evil 3 Remake non includerà solo la campagna single player, ma proporrà anche una modalità multigiocatore chiamata Resident Evil Resistance: possibile che la demo includa anche una prova dell’online? Pare improbabile, ma fino a prova contraria rimane una possibilità.

Resident Evil 3 Remake sarà disponibile a partire dal 3 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Manca quindi poco più di un mese all’uscita del gioco: è probabile che la demo sia molto vicina. Come indicato nel tweet, dobbiamo solo attendere nuove informazioni ufficiali da parte degli sviluppatori. Diteci, proverete la demo, oppure preferite mantenere tutta la sorpresa per il gioco completo?

Se ancora siete alle prese con il secondo capitolo, potrebbe farvi comodo una mano: ecco la nostra guida completa.