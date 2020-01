Resident Evil 3 Remake avrà il doppiaggio in italiano

Una delle notizie più dolci per tutti gli appassionati della saga di Resident Evil è stata ufficialmente confermata da poco, Resident Evil 3 Remake sarà doppiato e sottotitolato in italiano. Dopo l’ottimo lavoro già svolto sul remake del secondo capitolo, gli appassionati della saga a tema zombie di Capcom potranno addentrarsi a Raccoon City insieme al cast di personaggi e alle proprie controparti che ne presteranno le voci.

L’ufficialità arriva direttamente dalla pagina Facebook di Capcom Italia, che tramite un post dedicato ha voluto dare la buona notizia a tutti coloro che già hanno imparato ad amare il terzo capitolo della saga e a tutti coloro che non si sono mai avvicinati e lo faranno per la prima volta con Resident Evil 3 Remake.

Ultimamente si sta parlando sempre più del remake del terzo capitolo di Resident Evil, con sviluppatori e produttori di Capcom che stanno prendendo parte a sempre più interviste per rilasciare diversi dettagli riguardo al loro prossimo gioco. Non dimentichiamoci che è in arrivo anche Resident Evil Resistance, una versione multiplayer a sé stante, anche se non si hanno notizie su un possibile doppiaggio in italiano del titolo multigiocatore.

Infine, il posto pubblicato da Capcom Italia, ci tiene a ricordare a tutti gli appassionati che potranno mettere le mani su Resident Evil 3 Remake a partire dal prossimo 3 aprile, sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Siete felici di poter giocare a questo remake con doppiaggio e sottotitoli in italiano?