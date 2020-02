Resident Evil 3 Remake: una ventina di nuove immagini, dal 25 febbraio le anteprime

Manca circa un mese e mezzo all’uscita di Resident Evil 3 Remake. Il titolo Capcom sarà infatti disponibile dal 3 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC (dove arriverà con il Denuvo DRM). Il remake vedrà come personaggi giocabili oltre a Jill Valentine anche Carlos Oliveira nel tentativo di sfuggire a Nemesis all’interno di una Raccon City ormai nel pieno di un’apocalisse zombie. Capcom ha spiegato che, rispetto al secondo capitolo, Resident Evil 3 Remake avrà molte più differenze rispetto all’originale e avrà un finale unico.

Al di là delle informazioni disponibili fino ad ora, tra appena due giorni sapremo qualcosa di più. L’embargo per la pubblicazione delle anteprime, infatti, scadrà martedì prossimo: questo significa che a partire dal 25 febbraio potranno essere pubblicate le varie preview di Resident Evil 3 Remake in modo da capire, per gli indecisi, se davvero vale la pena l’acquisto al day-one. Lo sostiene il sito GamerGen che ha anche pubblicato una ventina di nuove foto del gioco poi rimosse ma disponibili anche su altri siti come DSOGaming.

Le immagini oltre a mostrare Jill e l’immancabile Nemesis rivelano alcuni dei luoghi di Raccon City come negozi, l’ospedale e una stazione di rifornimento. Uno degli aspetti che è possibile intuire da queste foto è quello che riguarda anche l’alta interazione permessa con gli scenari, il che non sorprende dato che questa logicamente potrebbe rappresentare uno dei modi per rallentare la variante del Tyrant. Insieme al gioco principale sarà inoltre incluso Resident Evil Resistance, modalità online multiplayer 4 vs 1 in cui un gruppo di giocatori dovrà cercare di fuggire dalle ambientazioni gestite da un avversario che potrà posizionare trappole e soprattutto zombie per fermare i sopravvissuti. All’interno del gioco, invece, non sarà disponibile la modalità Mercenari.

Resident Evil 3 Remake sarà disponibile anche in una Collector Edition, che include una statuetta di Jill, brani della colonna sonora in digitale, una mappa di Raccoon City, un artbook e un box a tema STARS. Per i nostalgici del vecchio design della protagonista, in ogni caso, preordinando il gioco si potrà ottenere anche una skin dell’abbigliamento classico e un costume alternativo è disponibile anche per il coprotagonista Carlos Oliveira, il cui design ha visto delle modifiche sensibilmente più incisive rispetto a quello di Jill.