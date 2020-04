Resident Evil 3 Remake: esordio positivo, gioco in vetta alla classifica delle vendite giapponesi

Non sono passati troppi giorni dal lancio di Resident Evil 3 Remake, ma è già tempo di tirare le prime somme per il remake del terzo iconico capitolo della saga survival horror di casa Capcom. Nella sua prima settimana sugli scaffali, il titolo ha fatto segnare un esordio molto positivo nella classifica delle vendite giapponesi, risucendo a vendere circa 190.000 copie. La stima delle vendite include anche la versione Z dedicata ai giocatori dai 18 anni in su.

Per quanto abbia esordito molto bene, Resident Evil 3 Remake non è riuscito a scalzare dal primo posto in classifica Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch. Nonostante il lancio avvenuto diverse settimane fa, l’esclusiva Switch ha venduto circa 423.367 copie solo nella scorsa settimana. Il remake di Capcom però, si posiziona subito dietro al titolo Nintendo, tenendosi saldo in seconda posizione.

Nel dettaglio, la classifica delle vendite giapponesi settimanale è la seguente:

Animal Crossing New Horizons Resident Evil 3 Remake One Piece Pirate Warriors 4 (versione PlayStation 4) One Piece Pirate Warriors 4 (versione Nintendo Switch) Mario Kart 8 Dleuxe Super Smash Bros Ultimate Pokémon Spada / Pokémon Scudo Minecraft Nintendo Switch Edition Pokémon myetery Dungeon: Squadra di Soccorso DX Ring Fit Adventure

Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake è già disponibile sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Se siete alle prese con la nuova avventure survival horror di Capcom, la nostra guida completa potrebbe darvi una mano in più a districarvi per le strade di Raccoon City. Cosa ne pensate dell’esordio del remake di Resident Evil 3 in Giappone?