Resident Evil 3 Remake potrebbe essere presentato al prossimo State of Play

Le voci su un imminente annuncio del remake di Resident Evil 3 Remake si sono moltiplicate nelle ultime settimane. In molti casi queste indiscrezioni sono state supportate dall’apparizione in rete di artwork ufficiali scovati sul PlayStation Store giapponese. Si era inoltre parlato di un possibile annuncio durante la cerimonia di premiazione del The Game Awards 2019 ma questo era stato smentito dagli organizzatori.

Ad aggiungersi a questa lista nelle ultime ore è stato il tweet dell’utente Saibi che in passato si era dimostrato essere un insider dell’industria videoludica molto attendibile dando delle anticipazioni su alcune presentazioni poi effettivamente avvenute nel corso dell’E3 2019. “Se qualcuno avesse ancora dei dubbi – ha scritto Saibi nel messaggio su Twitter –sì, Resident Evil 3 è tra i più grossi annunci previsti in occasione dell’imminente State of Play”.

State of Play è l’evento in streaming di Sony dedicato a PlayStation e quello previsto per martedì prossimo, nonché ultimo dell’anno, si preannuncia come molto importante in termini di contenuti inediti che potrebbero essere presentati. Secondo le previsioni, infatti, dovrebbero essere mostrati complessivamente circa venti di minuti di materiali mai visti fino ad ora tra giochi già annunciati e titoli che verranno presentati ufficialmente appositamente nel corso della diretta e tra questi dovrebbe esserci proprio Resident Evil 3 Remake.

Anche se manca ancora un annuncio ufficiale molte voci negli ultimi giorni si sono spinte a ipotizzare anche una data d’uscita per il 2020. Ovviamente tutte queste informazioni devono ancora essere verificate ma nonostante ciò non sono mancate le prime critiche da parte dei giocatori sopratutto in merito al nuovo design di Nemesis, il nemico che insegue costantemente Jill durante tutto il gioco. Intanto, per dare un’idea dell’interesse ritrovato nei confronti della saga, Resident Evil 2 Remake ha venduto oltre 5 milioni di copie in meno di un anno. Il prossimo State of Play è previsto per martedì prossimo, 10 dicembre.