Resident Evil 3 Remake: mostrato un nuovo gameplay di oltre 13 minuti

Manca ormai un mese all’uscita di Resident Evil 3 Remake e gli appassionati dell’opera creata da Capcom non vedono l’ora di riversarsi nuovamente per le strade di Raccoon City in questa nuova veste. Nonostante abbiamo già visto qualcosa riguardo al gameplay del titolo, Capcom ha deciso di regalare ai giocatori un nuovo filmato di gameplay della durata di circa un quarto d’ora che è andato in onda durante la trasmissione giapponese Capcom TV.

Il gameplay mostrat0 durante il programma (che potete vedere dal minuto 42:10 in poi) mostra diverse sezioni non ancora mostrate e nuovi scorci di una Raccoon City sempre più infestata dagli zombie. Si possono notare anche diversi elementi rivisti prelevati direttamente dal gioco originale del 1999, come la schivata e i barili esplosivi disseminati per le aree di gioco con cui dare fuoco a gruppi interi di infetti non morti.

Non è chiaro se quello mostrato all’interno della trasmissione giapponese sarà lo stesso gameplay che verrà presentato stasera da Capcom. Per scoprirlo non ci resta che aspettare le ore 20:00 di questa sera, quando sui canali ufficiali di Capcom verrà trasmessa la nuova diretta dedicata al gameplay reveal di Resident Evil 3 Remake.

Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake uscirà il prossimo 3 aprile sulle piattaforme Playstation 4, Xbox One e PC (via Steam), inoltre Capcom ha dichiarato negli scorsi giorni che prima dell’uscita del gioco verrà rilasciata anche una demo, ma non è ancora stato confermato il periodo di uscita della prova gratuita. Cosa ne pensate del nuovo spezzone di gameplay di Resident Evil 3 Remake?