Resident Evil 3 Remake: svelato il nuovo gameplay inedito

Nonostante sia uno dei videogiochi più chiacchierati di questo periodo, Capcom ha una gran voglia di mostrarci ancora qualcosa di nuovo riguardo a Resident Evil 3 Remake, quello che possiamo definire tranquillamente come il titolo di punta di questo momento della compagnia di Osaka. Come annunciato con pochissimo preavviso durante questa mattinata, Capcom ci ha mostrato un nuovo spezzone di gameplay, totalmente privo di alcuni spoiler, del remake di Resident Evil 3 che ci ha riportato per qualche istante nei panni di una Jill Valentine intenta a vagare all’interno di una Raccoon City infestata dagli zombie.

Il nuovo filmato di Gameplay inedito si è concentrato sul mostrare un’area cittadina di Raccoon City dove Jill è intenta a scontrarsi con diversi zombie. Nel dettaglio è possibile notare il sistema di schivata, assente nel remake del secondo capitolo, che permetterà anche di contrattaccare agendo con il giusto tempismo. È possibile trovare anche diversi elementi prelevati direttamente dal titolo originale del 1999, come i barili rossi esplosivi posizionati in varie zone della mappa di gioco, grazie ai quali si potrà far esplodere e dare fuoco a gruppi interi di non morti. Quest’ultimo dettaglio, insieme a un numero maggiore di munizioni sparse per la mappa rende il titolo leggermente più action rispetto al remake del secondo capitolo.

Ulteriori dettagli che vengono mostrati nel filmato riguardano il sistema di raccolta degli oggetti, che da una parte rimane pressoché invariato rispetto quello che abbiamo già visto in Resident Evil 7 e nel remake del secondo capitolo, ma in questa nuova iterazione possiamo notare come gli oggetti che sono stati già raccolti una prima volta in seguito verranno presi da Jill in modo più istantaneo. Le aree mostrate nel gameplay sono state diverse e hanno saputo mettere in risalto più che bene la varietà di ambienti che Resident Evil 3 Remake proporrà. Da zone più aperte fino ai locali e vicoli stretti abitati da zombie, senza ovviamente dimenticarci delle iconiche save room, tutto rigorosamente realizzato utilizzando il collaudatissimo motore RE Engine proprietario di Capcom.

La trasmissione ci ha permesso di dare anche un ulteriore sguardo alla realizzazione sia alle ambientazioni che dei personaggi che, come era stato già assodato durante il trailer di annuncio del gioco di qualche mese fa, hanno subito tutti una rivisitazione; con Jill che ha beneficiato delle fattezze della modella russa Sasha Zotova. Anche Carlos lo ritroviamo con una capigliatura decisamente più folta rispetto a come lo avevamo conosciuto per la prima volta nel lontano 1999.

L’area che è stata giocata durante la trasmissione è molto ampia, e si suddivide in tanti piccoli vicoli e negozi secondari nell’esplorazione, che permettereanno ai giocatori più meticolosi di ottenere erbe mediche, oggetti bonus e potenziamenti per le armi. Raccoon City sarà piena di segreti, esattamente come l’avevamo lasciata nel 1999, ma il lavoro fatto da Capcom con questo remake promette di sorprendere anche i giocatori più esperti con diverse novità.

In conclusione il project manager di Capcom ha ricordato a tutti gli appassionati di seguire i canali comunicativi dello studio giapponese per ricevere le ultime novità riguardo Resident Evil 3 Remake che verranno condivise durante le prossime settimane. Non ci sono state informazioni invece per quanto riguarda la demo giocabile, che al momento rimane ancora senza una data di uscita dichiarata.

Dopo questa scorpacciata di novità su uno dei videogiochi più attesi di questa prima parte del 2020, non possiamo fare altro che ricordarvi che Resident Evil 3 Remake uscirà il prossimo 3 aprile sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam), preordinando il gioco si avrà la possibilità di riscattare i costumi classici di Jill e Carlos. Siete rimasti soddisfatti da ciò che ha mostrato Capcom durante questa diretta tutta dedicata al remake di Resident Evil 3? Fateci sapere ciò che vi è piaciuto di più tramite la sezione dedicata ai commenti.