Resident Evil 3 Remake sarà presentato al Jump Festa il prossimo mese?

Dicembre non è un mese noto per le sue uscite, ma è un ottimo periodo per presentare nuovi giochi o riconfermare alcuni già noti. Parlando di nuovi giochi, nell’infinita lista di desideri degli appassionati non può mancare Resident Evil 3 Remake, seguito dell’apprezzatissimo (e a buone ragioni) Resident Evil 2 Remake rilasciato ad inizio 2019. Capcom non ha ancora confermato l’esistenza di tale gioco, ma i fan lo danno ormai per scontato. I rumor, sopratutto, sono sempre più insistenti e un annuncio pare vicino. Quando dovrebbe avvenire?

Secondo un insider, tale Ryokutya2089, Capcom porterà un gioco ancora non annunciato al Jump Festa, ovvero alla kermesse che avrà luogo il 21 e il 22 dicembre. Andiamo però con ordine. La società di Osaka ha già svelato che mostrerà Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (PS4, Xbox One, Switch, PC) e Monster Hunter World: Iceborne (PS4); all’appello, però, mancherebbero ancora due titoli, di cui almeno uno non annunciato. Molti giocatori hanno quindi iniziato a pensare se il Jump Festa 2019 sia l’occasione giusta per vedere Resident Evil 3 Remake.

A nostro parere, non è l’opzione più probabile. Per iniziare, un titolo come Resident Evil 3 Remake richiede un palco più importante per l’annuncio, come quello di Geoff Keighley. È quindi possibile che, al pari di quanto detto da precedenti rumor, il survival horror sia presentato ai The Game Awards 2019 e, poi, sia presente in forma giocabile al Jump Festa? È possibile, anche se non molto probabile visto che il Jump Festa è più dedicato al mondo dell’animazione e dei manga, quindi anche i giochi presenti all’evento tendono a essere più vicini a tale sfera (come Mega Man). In ogni caso, si tratta solo di speculazioni.

Per ora possiamo solo attendere nuove informazioni ufficiali; i The Game Awards 2019 non sono molto lontani, quindi l’attesa non sarà lunga. Diteci, quali sono le vostre speranze per Resident Evil 3 Remake? Il rifacimento del secondo capitolo vi ha convinto, oppure credete che questo (ipotetico) nuovo gioco debba percorrere un’altra strada?