Resident Evil 3 Remake: un leak rivela la lista dei trofei

La demo uscita lo scorso giovedì ci ha consentito di giocare una brevissima parte di quella che sarà la versione completa di Resident Evil 3 Remake. I giocatori che l’hanno provata si sono imbattuti nel nuovo Nemesis tra le strade di Raccoon City. Durante questa prova, siamo stati anche chiamati ad individuare e distruggere tutte e 20 le bambole di Mr. Charlie. Vi ricordiamo che chi completerà la cosiddetta Mr. Charlie Challenge, sarà ricompensato direttamente da Capcom con 100 punti per il programma Ambassador, spendibili per ottenere nuovo materiale promozionale o avere accesso a nuovi contenuti esclusivi della casa giapponese. Se non siete riusciti a trovare tutte le bambole non preoccupatevi, potete consultare la nostra guida direttamente qui.

Conclusa la demo, i fan della saga horror non attendono altro che il giorno dell’uscita ufficiale, prevista per il prossimo 3 aprile su PC, Xbox One e PlayStation 4. Intanto nelle ultime ore, tramite un leak, è spuntata online anche la lista dei trofei che pare essere composta da ben 33 obiettivi sbloccabili.

La descrizione di quest’ultimi contiene alcuni potenziali spoiler relativi ai contenuti presenti durante l’avventura di Resident Evil 3 Remake. Se siete tipi allergici alle anticipazioni, fermatevi qui e non andate oltre. Se invece, saperne di più non vi causa nessuna sofferenza, potete consultare l’intero elenco ai trofei sbloccabili. In chiusura, vi ricordiamo che acquistando Resident Evil 3 Remake, otterrete anche Resident Evil Resistence: modalità multiplayer asimmetrica 4 vs 1, in cui potrete vestire i panni di un Mastermind che piazzerà trappole, zombie e molto altro per evitare la fuga dei sopravvissuti.

Cosa ne pensate della lista dei trofei? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per le prossime notizie riguardanti Resident Evil 3 Remake.