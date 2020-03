Resident Evil 3 Remake: una mod trasforma tutti i nemici in Nemesis

I vantaggi dati dall’utilizzo dello stesso motore di gioco in Resident Evil 3 Remake rispetto al suo predecessore sono decisamente numerosi ed i vari modder continuano a sfogare liberamente la loro fantasia in vari modi all’interno del gioco. Sulla demo del gioco è già infatti possibile applicare varie mod per le armi e skin per i personaggi, e sono diverse quelle riguardanti il temuto Nemesis. La bioarma infatti viene trasformata simpaticamente nel “Trenino Thomas“, la locomotiva parlante che i più piccoli amano tanto seguire in televisione.

Un modder ha deciso però di rendere la “demo di Raccon City”, uscita la scorsa settimana, un vero e proprio incubo ed ecco che ogni singolo zombie all’interno del gioco viene trasformato in Nemesis. Resident Evil 3 Remake è un titolo già di per se inquietante, ma lo stress che può venir fuori dall’affrontare tutti questi Nemesis non siamo sicuri possa essere una cosa semplice da affrontare. Si può vedere un video della mod in azione qui sotto, ma tenete presente che ovviamente contiene spoiler della demo.

Resident Evil 3 Remake non è ancora uscito, ma questa mod può essere già in grado di mettere la giusta dose di ansia a chi la giocherà. In realtà, per alcuni, il risultato potrebbe non essere poi così stressante ma, sotto certi punti di vista, anche divertente. Nella loro diabolica abbondanza, questi numerosissimi tiranni, potrebbero infatti risultare anche patetici.

Questa peculiarissima mod è un’opera di FluffyQuack, che ha creato addirittura il proprio gestore di mod, al quale è possibile accedere dal seguente sito. Considerando le numerose e divertenti mod che sono state pubblicate per Resident Evil 2 Remake, l’attesa è che per questa nuova uscita ci sia lo stesso trattamento.

E chissà se la prossima volta non vedremo Nemesis trasformato in… un panda? E voi, in cosa vorreste vedere trasformato Nemesis? Cosa ne pensate dell’attesissimo Resident Evil 3 Remake che sarà disponibile per PC, PS4, XBox One dal 3 Aprile 2020? Fatecelo sapere nei vostri commenti!