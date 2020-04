Resident Evil 3 Remake: una mod permette di giocare in prima persona

Capcom ha appena rilasciato Resident Evil 3 Remake, remake del terzo capitolo della celeberrima saga survival horror. A differenza dell’originale, che utilizzava l’iconica telecamera fissa, il remake presenta un gameplay in terza persona simile al remake di Resident Evil 2 del 2019.

Nonostante sia uscito nel mercato da solamente pochi giorni sono già disponibili diverse mod per il titolo, una delle quali non solo permette di giocare in prima persona, ma ci permette anche di utilizzare una fotocamera gratuita e una torcia

Questa mod uscì originariamente per il Resident Evil 2 Remake, quindi sì: è possibile giocare in prima persona anche al Remake di Resident Evil 2.

Insieme a questa mod chi gioca su PC può trovare numerose altre mod per il titolo, come la NieR Automata 2B Mod, che ci permette di utilizzare il personaggio della saga di Square Enix. Un altra mod ci permette ancora di sostituire Jill Valentine con Claire Redfiled o Ada Wong. Inoltre, l’Ultimate Trainer Mod permette di cambiare FOV e inserisce anche altri cambiamenti davvero notevoli al gioco. Purtroppo, però, la mod Classic Nemesis che riportava nel titolo il design originale dell’iconico nemico non è più disponibile per il download.

Resident Evil 3 Remake include anche una modalità multiplayer online, Resident Evil: Resistance, che mette in campo una squadra di quattro giocatori contro un “mastermind” in grado di creare trappole, nemici e altri pericoli.

Resident Evil 3 Remake è, come riporta la nostra recensione, un buon titolo che poteva però dare qualcosa di più: “Resident Evil 3 è un’ottima esperienza cinematografica, sulla quale c’e poco da appuntare in termini di produzione, ma dopo il remake del secondo capitolo ci aspettavamo decisamente di più, facendoci, persino, tornare alla mente la deriva action abbracciata dalla serie nei suoi anni più bui.”