Resident Evil 3 Remake, una patch per PC (ora rimossa) introduce il Nemesis classico

Uno dei motivi di discussione dopo l’annuncio di Resident Evil 3 Remake era stato il design dei personaggi e in particolare di Nemesis, il Tyrant modificato che insegue Jill Valentine nel corso di tutta l’avventura. Alcuni modder hanno tentato di andare incontro alle aspettative dei fan più ortodossi del gioco riproponendo il look classico del nemico utilizzato sin dai tempi dell’uscita dell’episodio originale. Nelle scorse ore, infatti, una patch era apparsa sul sito Nexus Mod per essere poi rimossa.

Il risultato lo potete vedere qui sotto con il confronto tra il vecchio design di Nemesis e quello più recente. Al di là del fatto che il nuovo modello è, nei limiti del possibile, più realistico in alcuni aspetti nel ricordare un essere umano mutato, la versione classica resta sicuramente più iconica. In Resident Evil 3 Remake il nemico è stato reso più veloce e decisamente più pericoloso del Mr X visto all’interno di Resident Evil 2 Remake.

Al di là di Resident Evil 3 Remake e del nuovo design, Nemesis è apparso sin dai tempi del terzo capitolo come ospite in vari giochi sviluppati da Capcom. L’arma biologica è apparsa infatti in The Umbrella Chronicles e Marvel vs. Capcom. Decisamente da dimenticare, invece, la presenza nel secondo film della saga cinematografica.

Resident Evil 3 Remake sarà disponibile dal 3 aprile prossimo su PlayStation 4, Xbox One e PC anche se vale la pena ricordare che le copie fisiche potrebbero subire dei ritardi. Se volete sapere cosa vi aspetta potete già scaricare la demo che copre una breve sezione del gameplay nelle strade di Raccoon City arrivando fino a uno scontro con il Nemesis. Il gioco sarà anche accompagnato dalla modalità multigiocatore online Resident Evil Resistance che permetterà a un gruppo di giocatori di collaborare insieme per sopravvivere alle trappole e ai nemici collocati dal Mastermind, comandato da un altro utente.