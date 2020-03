Resident Evil 3 Remake: non saremo mai al sicuro dal Nemesis, ecco perché

Manca ormai meno di un mese all’uscita di Resident Evil 3 Remake ma le notizie stanno negli ultimi giorni diventando sempre più invadenti. Capcom ha permesso recentemente alla stampa internazionale di giocare ad una demo del titolo. Di conseguenza, stanno trapelando in rete diverse informazioni, tra cui una davvero molto “ansiosa”. Stando a quanto detto dai colleghi di Official Xbox Magazine, il remake del terzo capitolo della saga horror per eccellenza metterà da parte una regola di vitale importanza. E quindi, il Nemesis sarà il primo nemico a riuscire ad entrare nelle Safe Room. Va detto però che ciò succederà solo quando saremo braccati da lui, praticamente quasi sempre.

Una notizia che sicuramente farà sorridere e piangere allo stesso momento gli appassionati della saga. Molti utenti avevano pensato a questa possibilità in Resident Evil 3 Remake, visto che nel gioco originale il Nemesis non riusciva a farti prendere letteralmente fiato. In questo remake quindi dovremo partire preparati a questa eventualità e tenere gli occhi aperti anche nelle calde e sicure stanze di salvataggio.

Official Xbox Magazine ha inoltre svelato ulteriori dettagli. Nemesis quando verrà abbattuto momentaneamente in battaglia, lascerà cadere degli oggetti rari (un po’ come accadeva anche nel capitolo originale), inoltre le stazioni della metropolitana potranno essere usate come “viaggi rapidi” tra i vari luoghi di Raccoon City a giustificare magari l’enormità della città in sé. Infine Carlos sarà un personaggio totalmente giocabile ma non avrà una campagna dedicata. In attesa di Resident Evil 3 Remake, vi suggeriamo quindi di prepararvi psicologicamente. Il gioco uscirà il prossimo 3 aprile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Cosa ne pensate di questa notizia? Felici di dover scappare anche se siete rifugiati nelle stanze di salvataggio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Resident Evil 3 Remake.