Resident Evil 3 Remake: le nuove immagini trapelate mostrano Jill, Carlos e il Nemesis

In queste ore sono trapelate nuove immagini dell’attesissimo Resident Evil 3 Remake. Le immagini sono visualizzabili sul sito Game Informer cliccando qui. Alcune di queste ritraggono la sequenza giocabile con Carlos all’interno dell’ospedale. Il soldato del corpo paramilitare della U.B.C.S è impegnato in uno scontro con un mostruoso Hunter. Altra immagine molto interessante è quella che ritrae il Nemesis equipaggiare un’arma devastante, segno di quanto ci sarà da soffrire durante l’avventura.

Tutte le restanti immagini sembrano essere screenshot dell’interessante demo che abbiamo potuto giocare qualche giorno fa. Quest’ultima ci ha mostrato alcune parti della mappa esplorabile di Raccon City: il supermarket, il Moon’s Donuts e un negozio di giocattoli che abbiamo solo potuto vedere dall’esterno.

Da sottolineare l’egregio lavoro svolto da Capcom, la quale si è dedicata molto nel creare uno scenario apocalittico credibile. La stato della città devastata dal diffondersi del Virus T è realizzata talmente bene da farci immedesimare nell’incubo della protagonista, Jill Valentine. Come ben sappiamo, Jill come anche Carlos e il Nemesis, hanno subito un profondo lavoro di redesign da parte di Capcom. Agli occhi dei fan storici, è la protagonista quella ad essere cambiata di più, Jill infatti non indossa più lo stesso abito del titolo del 1999, ma mostra un look molto più attinente allo scenario della Raccoon City in fiamme e brulicante di zombie. Altra novità da citare è sicuramente il lavoro svolto sull’intelligenza artificiale del Nemesis. La B.O.W è capace di correre e saltare per lunghe distanze mettendoci molto spesso in difficoltà, se non riusciamo ad azzeccare la frazione di tempo esatta in cui eseguire la schivata perfetta.

Per concludere, vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake sarà disponibile dal prossimo 3 aprile 2020 su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Negli ultimi giorni un dataminer ha rivelato che il gioco potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch. E voi avete provato la demo? Cosa ne pensate del lavoro svolto da Capcom? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.