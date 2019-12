Resident Evil 3 Remake sarà molto più orientato all’azione

Gli appassionati della saga di Resident Evil hanno assistito a una vera e propria rinascita del brand negli ultimi anni. Dopo un criticatissimo sesto capitolo Capcom ha saputo ripartire prima con un settimo episodio nuovo di zecca e in seguito con il remake di Resident Evil 2. Come se non bastasse solo qualche giorno addietro è stato presentato ufficialmente anche Resident Evil 3 Remake, chiesto a gran voce dai fan dopo l’ottimo lavoro svolto col secondo capitolo.

In una recente intervista con la rivista giapponese Famitsu, i produttori Masao Kawada e Peter J. Fabiano hanno discusso di diversi aspetti di Resident Evil 3 Remake, che a detta loro stia ora entrando nelle fasi finali di sviluppo. Kawada ha tenuto a promettere che il gioco non sarà sicuramente rimandato, e Capcom sta attualmente rifinendo le finali del gioco, che attualmente si trovano a una percentuale di completamento intorno al 90%.

Una cosa che hanno confermato i due produttori è che il remake del terzo capitolo sarà molto più orientato all’azione rispetto al remake di Resident Evil 2, ma l’obbiettivo del team è quello di mantenere la stessa sensazione e il fascino del remake precedente, insieme al richiamo alla serie originale.

Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake uscirà il 3 aprile 2020 per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Cosa vi aspettate da questa nuova rivisitazione di uno dei videogiochi più amati di sempre? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.