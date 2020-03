Resident Evil 3 Remake: Capcom svela accordo con G Fuel Energy

Mancano ancora poche settimane al rilascio di Resident Evil 3 Remake e le notizie negli ultimi giorni stanno diventando sempre più invadenti. Recentemente Capcom ha pubblicato dei video gameplay, reso disponibile una demo per la stampa internazionale e dovrebbe, secondo indiscrezioni varie, proporla anche per tutti gli appassionati.

Inutile negare che quando vediamo una notizia riguardante Resident Evil 3 Remake speriamo tutti che si tratti della data della possibile demo tanto richiesta dagli utenti. Capcom quest’oggi ha annunciato sul profilo Twitter del gioco una partnership con G Fuel Energy, azienda produttrice di energy drink e molto attiva anche nel campo dell’ esports. La breve clip, che vi lasceremo proprio qui di seguito non è molto chiara, ma recentemente l’azienda ha stretto un contratto anche con Bethesda per DOOM Eternal che ha portato successivamente alla commercializzazione di una bevanda con un gusto speciale da collezione al prezzo di 39,99$.

Presumibilmente succederà la stessa cosa anche con Resident Evil 3 Remake, oppure verrà attuato un tipo di marketing alla Death Stranding. Ricorderete infatti, se avete giocato il titolo, che Sam Porter Bridges può bere lattine di Monster. Ebbene questo tipo di pubblicità ha portato persino all’aumento del prezzo delle azioni di Monster Energy. il 7 novembre queste venivano scambiate a 56,64$ l’una, valore salito a 58,16$ il giorno di debutto del gioco.

Cosa ne pensate di questa notizia e di questa partnership? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative a Resident Evil 3 Remake che ricordiamo venir rilasciato il prossimo 3 aprile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.