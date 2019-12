Resident Evil 3 Remake: svelati i requisiti minimi per PC

Durante l’ultimo State of Play del 2019 è stato annunciato ufficialmente Resident Evil 3 Remake. Il nuovo titolo di Capcom oltre ad uscire su PlayStation 4 e Xbox One arriverà anche su PC il prossimo 3 aprile 2020. Nonostante manchi ancora qualche mese al day one del la stessa Capcom ha già svelato i requisiti minimi del remake di Resident Evil 3 tramite la pagina Steam del gioco, dove c’è anche già la possibilità di preordinarlo.

Come era prevedibile, i requisiti minimi del remake del terzo capitolo sono alla pari di quelli di Resident Evil 2 Remake. Mentre per quanto riguarda i requisiti raccomandati, devono ancora essere annunciati, ma anche questi ultimi dovrebbero essere in linea con quelli del secondo capitolo.

Di seguito vi riportiamo quelli che sono i requisiti minimi di Resident Evil 3 Remake:

CPU e sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo Windows 7, 8.1, 10 (richiesti 64 bit)

Processore Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300 o superiore

Memoria da 8 GB RAM

GPU NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x con 2GB Video RAM

DirectX Version 11

Resident Evil 3 Remake rimetterà i giocatori di tutto il mondo nei panni di Jill Valentine, una delle ultime sopravvissute di Racoon City ad aver visto le atrocità della Umbrella. A mettere i bastoni tra le ruote alla ragazza ci sarà di nuovo Nemesis, il nemico più iconico della saga. Cosa pensate dei requisiti minimi di Resident Evil 3 Remake per PC?