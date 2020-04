Resident Evil 3 Remake, la colonna sonora è disponibile su Spotify

La colonna sonora di Resident Evil 3 Remake ha recentemente fatto il suo esordio nella nota piattaforma Spotify ed è ora disponibile per l’acquisto. Ottime notizie, quindi, per tutti i fan che non sono riusciti ad accaparrarsi la collector’s edition: l’OST del titolo è infatti ora disponibile all’acquisto sia su iTunes store che su Amazon Music. A rendere il tutto più appetitoso, e a venire incontro a tutti coloro che non intendono comprare la colonna sonora, è inoltre appunto il fatto che essa è stata caricata anche su Spotify.

La colonna sonora di Resident Evil 3 Remake è infatti inclusa all’interno della Collector’s Edition di Resident Evil 3 Remake, un edizione speciale che contiene numerosi oggetti da collezione come, oltre a ovviamente la colonna sonora originale in 2 CD e il gioco completo con packaging lenticolare, anche un poster a doppia faccia, una statuetta di Jill Valentine ed un artbook. La colonna sonora del titolo comprende ben 45 brani, provenienti sia dal titolo base che dall’esperienza multiplayer Resident Evil Resistance.

Contestualmente all’annuncio della colonna sonora Capcom ha svelato una nuova linea di camicie a tema Resident Evil 3. Questi nuovi pezzi di merchandising presentano personaggi iconici di Resident Evil come Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield, Ada Wong e molti altri ancora. Non mancheranno fortunatamente neanche i temibili ​​Licker e Tyrant, ognuno dei quali avrà una rispettiva maglietta dedicata.

Resident Evil 3 Remake è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.

