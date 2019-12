Resident Evil 3 Remake sarà ai TGA 19? Keighley dà una risposta definitiva

Fin dall’uscita di Resident Evil 2 Remake, all’inizio dell’anno, gli appassionati di tutto il mondo hanno iniziato a sperare che il terzo capitolo ricevesse lo stesso trattamento. Nel corso delle settimane le speranze si sono trasformate in rumor e mesi dopo hanno iniziato ad apparire i primi leak, culminati di recente con il ritrovamento di immagini nel PSN giapponese, le quali fanno pensare che sì, Resident Evil 3 Remake esiste e, probabilmente, è vicino all’annuncio.

Si tratta solo di supposizioni, ma gli indizi continuano a sommarsi e i fan non vedono l’ora di scoprire qualcosa di ufficiale a riguardo. Quando potrebbe accadere? Considerando la vicinanza con i The Game Awards 2019, i giocatori hanno puntato su tale evento. Ora, però, a parlare è lo stesso Geoff Keighley, produttore e conduttore dello show. L’uomo ha detto la propria durante un AMA (ask me anything, Chiedimi qualsiasi cosa) su Reddit.

“Non ci sono e non ci sono mai stati piani per mostrare alcunché di legato a Resident Evil 3 Remake allo show. Moltissimi di questi ‘leak’ sono completamente sbagliati. Nulla di legato al nostro show è stato per ora svelato.”

Una risposta definitiva e, a meno che Keighley non stia sfacciatamente mentendo per poi sorprendere i fan, pare che si debba eliminare i The Game Awards 2019 nella lista dei possibili luoghi di questo (ipotetico, ricordiamolo) annuncio. Daniel Ahmad, analista di Niko Partners e noto insider, ha suggerito che, forse, l’annuncio del gioco sarebbe avvenuto a un evento programmato prima ancora dei The Game Awards 2019.

Una possibilità sarebbe la messa in onda di uno State of Play di Sony: mancando però una settimana, i tempi sono veramente stretti. Un altro palco valido è quello del Jump Festa che si terrà in Giappone alla fine di dicembre: per quanto sia maggiormente dedicato al mondo dei manga e degli anime, Capcom ha già confermato la presenza e deve ancora annunciare due giochi (su un totale di quattro) che porterà all’evento.

Per ora, però, sono tutte speculazioni e non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni. Diteci, voi cosa ne pensate?