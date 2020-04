Resident Evil 3 Remake: ecco il trailer di lancio per l’uscita su PS4, PC e Xbox One

Lo attendevamo da ormai molto tempo, ma è finalmente giunto il giorno di Resident Evil 3 Remake che debutterà oggi nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nelle ultime ore Capcom ha rilasciato uno straordinario trailer di lancio per accompagnare l’uscita del suo attesissimo remake del survival horror originariamente uscito nel 1999.

Il gioco ci farà rivivere l’avventura di Jill Valentine, l’agente speciale della S.T.A.R.S sarà impegnata a fuggire dell’apocalittica Raccoon City devastata da innumerevoli zombie e altre mostruose creature. Ad impedirle la fuga sarà Nemesis, la potentissima arma biologica creata dalla Umbrella Corporation per eliminare i restanti membri della S.T.A.R.S.

Oltre a Jill, i giocatori potranno utilizzare Carlos Oliveira, un membro speciale della Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S) che aiuterà la fuga della protagonista nel corso dell’avventura. Vi ricordiamo che acquistando Resident Evil 3 Remake, si otterrà gratuitamente Resident Evil Resistance. Per chi non lo sapesse, si tratta di una modalità online asimmetrica in cui un gruppo di 4 giocatori dovrà collaborare per fuggire da una mappa controllata da un malvagio Mastermind. Quest’ultimo potrà utilizzare uno speciale mazzo di carte per piazzare trappole, zombie e tante altre creature iconiche che hanno reso celebre la serie Capcom. I giocatori che utilizzeranno la figura del Mastermind avranno a disposizione anche delle abilità speciali che gli permetteranno di controllare direttamente alcuni villain come il terribile Tyrant o la mutazione del dottor Birkin presenti in Resident Evil 2 Remake.

Per quanto riguarda i sopravvissuti, invece, ognuno di essi presenta delle abilità speciali da utilizzare nel momento più adatto per mettere in grave difficoltà il giocatore che controllerà il Mastermind. Il trailer ci mostra anche che l’eroina Jill Valentine sarà un personaggio giocabile all’interno di questa inedita modalità online grazie ad un aggiornamento previsto per il prossimo 17 aprile 2020.

E voi siete pronti a rivivere i catastrofici eventi avvenuti a Raccoon City?