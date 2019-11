Resident Evil 3 Remake: annuncio ai TGA e uscita nel 2020 secondo un noto insider

Capcom è tornata. Questo è ciò che pensano molti videogiocatori. Dopo alcuni anni non particolarmente positivi, la società di Osaka ha colpito nel segno con alcuni grandi giochi: Resident Evil 7, Monster Hunter World (compresa la recente espansione Iceborne), Devil May Cry 5 e, sopratutto, Resident Evil 2 Remake. Il nuovo/vecchio gioco dedicato a Leon e Claire ha dimostrato come sia possibile creare un titolo moderno eppure fedele al passato. Ora, la domanda di tutti è: Capcom intende replicare tale successo con Resident Evil 3 Remake?

Secondo lo YouTuber Spawn Wave, sì, è così. Stiamo parlando di un noto insider, che ha in passato confermato con notevole anticipo la collaborazione tra George R.R. Martin e FromSofware riguardo a Elden Ring. Ora, tramite il suo ultimo video che potete trovare qui sotto, ci parla di Resident Evil 3 Remake.

Secondo l’insider, lo sviluppo si trova già in una fase avanzata e Capcom avrebbe intenzione di annunciare l’opera a breve. Quando? Pare che il luogo scelto sia il palco dei The Game Awards 2019, quindi a dicembre. A questo punto non rimane che capire la possibile data di uscita: secondo Wave, Resident Evil 3 Remake arriverà già il prossimo anno.

Non ci sono dettagli sulle possibili macchine da gioco sulle quali approderà il titolo, ma riteniamo molto probabile che esca almeno sull’attuale generazione di console. La possibilità che Resident Evil 3 Remake sia un gioco cross-gen esiste, ma per ora si tratta solo di speculazioni senza alcun fondamento.

Ovviamente, per quanto l’insider si sia rivelato affidabile in passato, vi ricordiamo che si tratta solo di rumor e non di informazioni ufficiali. Non di meno, siamo certi che molti inizieranno già a sperare. Diteci, voi cosa ne pensate?