Resident Evil 3 non ha riscosso lo stesso successo del suo predecessore su Steam

Resident Evil 3 non è riuscito a riscuotere lo stesso successo di Resident Evil 2 su Steam. Sebbene sia stato reso disponibile a partire da venerdì 3 aprile in tutto il mondo, il nuovo remake ha ottenuto un’accoglienza discreta, ma non tanto grande quanto quella del suo predecessore.

Durante il primo weekend, Resident Evil 3 ha registrato un picco di giocatori su Steam pari a 60,293 giocatori connessi in contemporanea, ben distante dalla somma di 74,227 giocatori raggiunta dal secondo capitolo. Entrambe le cifre sono state raggiunte al momento del lancio, e per ora devono ancora essere superate.

In merito alla questione, abbiamo due facce della medaglia. Da una parte, Resident Evil 2 è stato il capitolo più popolare e memorabile della saga, per cui c’era da aspettarsi tanto successo: dall’altra parte, invece, Steam sta registrando una soglia di utenti connessi più alta del normale, e l’attuale andamento delle cose potrebbe aver migliorato le vendite di Resident Evil 3 solo perchè ci sono migliaia di persone chiuse in casa in quarantena. Nonostante la presenza del multiplayer Resident Evil Resistance, questo non si è dimostrato abbastanza convincente da aumentare le vendite del capitolo; oltretutto, non abbiamo a disposizione i dati registrati sulle console, per cui non sapremo le cifre esatte fin quando Capcom non le renderà note.

Una cosa tuttavia è certa: Resident Evil 3 ha subito numerose critiche e recensioni non molto positive a causa di una poca longevità del titolo, oltre ad essere un remake poco fedele all’originale. Un’altra nota che ha penalizzato il titolo è stata anche la mancata rigiocabilità a fronte di una storia un pò troppo lineare: se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Resident Evil 3. Diteci, voi ci state giocando? Cosa vi è piaciuto e cosa non vi ha convinto?