Resident Evil 3: lo sviluppo è quasi terminato, mesi prima dell’uscita

Il 2019 è stato senz’ombra di dubbio un anno ricco zeppo di sorprese interessanti per il popolo di videogiocatori. Molte software house sono riuscite a dare “colore” a questa particolare annata, ma tra tutte sicuramente Capcom è riuscita a spiccare in maniera più “mirata”. Sono già un po’ di anni da quando il colosso giapponese non sembra smettere di impressionare il pubblico, riportando in vita svariate opere del passato. L’esempio più recente è quello di Resident Evil 3, che durante il prossimo anno tornerà sulle console di attuale generazione grazie a un remake.

È stata sicuramente una sorpresa inaspettata scoprire che Resident Evil 3 è molto più che un semplice rumor. Infatti il gioco è stato confermato durante lo State of Play di questo mese. Il breve trailer dell’opera però ha svelato un dettaglio ancora più “incredibile”, ovvero la data d’uscita stabilita per il prossimo 3 Aprile 2020. La poca “distanza” tra il secondo capitolo e Resident Evil 3 ha destato fin da subito timori tra i vari appassionati che si aspettavano un rimando del gioco.

Tuttavia, il producer Masao Kawada ha deciso di rassicurare i fan sul fatto che Resident Evil 3 non subirà alcun rimando. Infatti secondo le parole di Kawada (tradotte dal sito DualShockers) il gioco è praticamente pronto per entrare nella fase Gold (ovvero nella fase conclusiva dello sviluppo). Quindi, se eravate preoccupati per un possibile rimando, grazie a questa notizia potete dormire sonni sereni.

Qualche tempo fa vi avevamo parlato del fatto che Resident Evil 2 e Resident Evil 3 dovevano uscire in un unico bundle. Probabilmente per questo motivo il remake del terzo capitolo risulta al 90% pronto. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che Resident Evil 3 sarà disponibile a partire dal prossimo 3 Aprile per Xbox One, PS4 e PC!