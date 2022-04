Negli ultimi anni, i prodotti transmediali stanno prendendo sempre più piede con ibridazioni di vario tipo provenienti da media diversi. Non molto tempo fa, infatti, vi abbiamo segnalato alcune art work di Bloodborne realizzate da un’artista cinese. Oggi, invece, parliamo di un’altra serie videoludica molto amata dai giocatori che continua a ricevere contenuti creati dai fan. Il titolo in questione è Resident Evil 4 che, grazie ad un appassionato, ha ricevuto un trailer cinematografico chiamato Regenerator.

Resident Evil 4 Regenerator, realizzato da Daniel Siemieniaco, è un trailer dalla durata di poco superiore ai quattro minuti nel quale l’artista ha voluto ricreare un’ambientazione cupa e inquietante sfruttando il motore di gioco. La serie sviluppata da Capcom, infatti, ha sempre avuto tra i suoi punti di forza una grafica mozzafiato, oltre a delle trame avvincenti. Siemieniaco, utilizzando DaVinci Resolve, un software di editing video largamente utilizzato anche nel cinema, è riuscito ad applicare alcune correzioni al look visivo del gioco in modo da creare un prodotto decisamente interessante.

L’artista ha avviato il suo lavoro partendo dalle clip acquisite su Resident Evil 4, proprio all’interno del Regenerator’s Lab. In seguito, ha apportato alcune modifiche al color grading in modo da creare un’atmosfera avvolgente e cupa. L’esposizione ridotta e la poca luminosità delle scene rendono, infatti, l’ambiente molto più inquietante di quanto già non sia. Il prodotto finale, che troverete in questo articolo, è decisamente ben riuscito e curato.

Daniel Siemieniaco, inoltre, ha inserito ulteriori contenuti dedicati a Resident Evil 4, oltre ad alcuni screen di questo Regenerator, sul suo account ArtStation. Vi consigliamo di approfondire le sue opere in quanto tutte decisamente valide. Nello specifico, è interessante il suo modo di utilizzare tecniche cinematografiche e strumenti di editing per trasformare un videogioco in un prodotto radicalmente diverso come può essere un trailer cinematografico.