Ci siamo quasi, mancano ormai pochi giorni al lancio del tanto atteso remake di Resident Evil 4 (qui la nostra recensione). Il titolo Capcom sta per tornare ad infestare le piattaforme da gioco di milioni appassionati sparsi per tutto il mondo, riportando in auge uno dei capisaldi del genere survival-horror. Proprio per celebrare l’imminente giorno del day one, la compagnia di Osaka ha pubblicato sui propri social uno speciale spot del titolo che strizza l’occhio ai fan degli anime.

Il nuovo fantastico spot è stato pubblicato qualche ora fa sul canale YouTube giapponese di Resident Evil, e si presenta come un breve video di poco meno di un minuto in stile anime. Ad essere più specifici, la clip riprende da molto vicino lo stile di disegno e d’animazione più tradizionali del noto Studio Ghibli, con tanto di citazioni molto esplicite alla serie animata di Heidi; sia per design che per personaggi che fanno delle fugaci apparizioni.

Come se non bastassero queste piccole chicche, lo spot è stato realizzato come un vero e proprio mini episodio di una serie animata basata su Resident Evil 4. In questa clip Leon S. Kennedy muove i primi passi nell’iconico villaggio infestato di Plagas e fa la conoscenza di alcuni dei personaggi e mostri che i fan del capitolo originale riconosceranno più che bene. Tutto ciò accompagnato da un’aria comica che contraddistingue la maggior parte degli spot giapponesi.

Questo spot è un simpatico reminder che ci sottolinea come il remake di Resident Evil 4 sia ormai a un passo dal lancio. Vi ricordiamo che il gioco uscirà il prossimo 24 marzo 2023, e sarà disponibile sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

