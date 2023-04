Il remake di Resident Evil 4 è ormai uscito da qualche settimana, e man mano tutti gli appassionati della serie Capcom stanno arrivando ai titoli di coda. Le impressioni di molti giocatori sottolineano come questo remake sia uno dei migliori mai fatti, ma a quanto pare, non tutti sono felici di uno degli aspetti di questo gradito ritorno. Nello specifico parliamo del doppiaggio di uno dei personaggi più iconici del titolo.

Il personaggio in questione è Ada Wong, e le critiche verso Lily Gao, la sua doppiatrice, sono state talmente aspre e numerose che l’attrice ha deciso di chiudere la sezione commenti del suo profilo Instagram. Lily Gao si è trovata bersagliata da commenti molto poco carini, e a quanto pare, sembra proprio che tutto questo trambusto sia nato dal cambio di doppiatrice effettuato da Capcom, dato che nel Resident Evil 4 originale era un’altra attrice a doppiare Ada Wong, ovvero Jolene Andersen.

Questo cambio non è andato giù a diversi fan della serie, con alcuni di essi che hanno espressamente scritto a Lily Gao di aver rovinato il remake di Resident Evil 4 con il suo doppiaggio di Ada Wong. C’è anche chi sottolinea che nella performance della doppiatrice è mancato il classico tono seducente di Ada, mentre altri sperano che questa accoppiata personaggio/doppiatrice non si possa ripetere anche nei prossimi capitoli della saga in cui apparirà Ada Wong.

what's happening with ada's VA in resident evil 4 (2023) is beyond unacceptable. everyone has opinions according to their own experience, but going to her social media (and even past VAs of the character) to offend her is sickening and deplorable.

respect lily gao and her work. pic.twitter.com/VxByjojlME

— ada wong archives. (@archiveadawong) April 2, 2023