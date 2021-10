Resident Evil 4 in Far Cry 5 è il remake che vorremmo

Dopo che Capcom ha dichiarato in via ufficiale che da qui alla fine del mese assisteremo a dei nuovi annunci per il brand di Resident Evil, molti fan stanno incrociando le dita nella speranza di vedere il tanto richiesto remake di Resident Evil 4.

Ad oggi non sappiamo nulla di ufficiale su un remake del quarto capitolo, ma essendo uno dei capitoli più amati del brand Capcom, capita spesso che diversi appassionati vadano ad omaggiare questa iterazione nei modi più disparati.

Questa volta ci ha pensato un utente che tramite Reddit ha deciso di pubblicare alcuni screenshot relativi al suo remake di Resident Evil 4 realizzato tutto con l’editor di Far Cry 5.

Il risultato finale ci lascia con l’acquolina in bocca, nella speranza di poter vedere, prima o poi, un remake ufficiale del quarto capitolo di Resident Evil; uno dei più vari e ricchi di momenti difficilmente dimenticabili dai fan della saga Capcom.