Con The Callisto Protocol (potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo), si è aperta una nuova stagione per le esperienze survival horror che durerà diversi mesi. Dopo l’opera di debutto di Striking Distance Studio, tra pochi giorni arriverà finalmente il momento di mettere le mani sul tanto atteso remake di Dead Space, ma non solo. A marzo, infatti, arriverà sugli scaffali dei negozi anche il remake di Resident Evil 4, gioco atteso su tutte le principali console da gaming, tranne una.

Sappiamo che il remake dell’iconico quarto capitolo di Resident Evil uscirà sia su console PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X|S, che su PC. A mancare all’appello, però, c’è la versione Xbox One del gioco, ma stando a quanto scovato in un negozio da un utente, sembra che stiano venendo pubblicizzate erroneamente anche delle versioni del gioco in arrivo per la console di scorsa generazione della famiglia Xbox.

Come possiamo vedere su Reddit, un appassionato ha notato che un rivenditore videoludico vicino casa sua ha messo sugli scaffali dedicati ai prossimi giochi in arrivo una serie di custodie molto curiose relative a Resident Evil 4 Remake. Stando alle foto pubblicate in rete, possiamo notare come, oltre alla custodia di plastica dal design di Xbox One, possiamo leggere che il titolo sarà disponibile sia in versione Xbox Series X|S che One.

A oggi Capcom non ha mai annunciato in via ufficiale una versione Xbox One del sempre più imminente Resident Evil 4, e non sappiamo se esisterà mai tale edizione. Quel che sappiamo, è che il tanto atteso remake del quarto capitolo della saga survival horror di Capcom arriverà nei negozi, sia fisici che digitali, a partire dal prossimo 24 marzo, e sarà acquistabile per le piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC.

