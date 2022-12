La curiosità nei confronti di Resident Evil 4 Remake è sicuramente tantissima, al punto che i pre-order sono stati letteralmente presi d’assalto dagli appassionati e veterani. Andando oltre le varie offerte e la disponibilità attuale della collector’s Edition, sembra che in Brasile qualcuno sia riuscito a ordinarlo a meno di 10 dollari.

Regarding Resident Evil 4 pricing:

There was a pricing error in some regions, a pretty massive one at that. We’re going to refund all of the purchases, bar a few who’ll keep the game as a Christmas present. We apologise for the confusion.

— GamersGate (@GamersGate) December 20, 2022