Capcom ha finalmente messo a disposizione per tutti una demo gratuita ufficiale per Resident Evil 4 Remake (potete pre-ordinarlo su Amazon), l’atteso action game survival horror di Capcom in arrivo il prossimo 24 marzo. Più sotto potete trovare i link per scaricarla gratis dai vari store.

La demo è disponibile da ora su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L’annuncio è arrivato durante lo spotlight del publisher giapponese di ieri sera. Di seguito i link per scaricare la demo:

La demo si chiama Chainsaw Demo e, a differenza dal passato, non è a limiti di tempo (anche se non vi sblocca chiaramente tutto il gioco). Proprio come il nome suggerisce, permette di giocare la prima fase della storia, quella dove Leon S. Kennedy arriva al villaggio e incontra un amichevole cittadino con tanto di motosega. Un buon modo per valutare il gameplay rivisto e le migliorie visive apportate alla produzione.

Vi ricordiamo che abbiamo avuto la possibilità di vedere una gran parte del gioco in anteprima qualche giorno fa, vi rimandiamo quindi al nostro pezzo scritto in attesa della recensione ufficiale, che arriverà più vicina al lancio e che comprenderà il voto, le informazioni aggiuntive e soprattutto una video recensione dedicata dove potrete assistere a scene inedite di gameplay.

Come sempre cercheremo di presentarvi guide aggiornate e dedicate al gioco, così da permettervi di completarlo al 100% (sempre se siete dei completisti). Fino ad allora, la demo è un ottimo modo per valutare le performance del gioco, soprattutto su PC, dove recentemente abbiamo visto delle pessime ottimizzazioni.

Resident Evil 4 è ambientato 6 anni dopo Resident Evil. Leon Scott Kennedy, personaggio visto in Resident Evil 2, sarà costretto ad andare fino in Spagna per salvare la figlia del Presidente degli Stati Uniti.

