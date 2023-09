Durante l’evento Wonderlust del 12 settembre, Apple ha svelato un’interessante, quanto peculiare, novità per gli appassionati di gaming. Ua serie di produzioni Tripla A, quali Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 4 e Resident Evil Village saranno presto disponibili sulla gamma di smartphone iPhone 15, la quale comprende i modelli di punta della nuova linea di smartphone di Apple, iPhone 15 Pro e Pro Max, e i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Resident Evil 4, e Resident Evil Village, saranno lanciati nel corso dell’anno, promettendo, a detta di Apple, un’esperienza di gioco coinvolgente, e identica alla controparte per console di attuale generazione, direttamente sui dispositivi Apple. Assassin’s Creed Mirage, invece, arriverà all’inizio del 2024, insieme al tanto chiacchierato The Division Resurgence.

Proprio in merito all’annuncio di Assassin’s Creed Mirage, quello che ha sorpreso praticamente tutti è il fatto che sarà la versione per console a essere disponibile, in forma nativa, sugli smartphone di Apple.

Sebbene al momento non siano stati rilasciati dettagli specifici sulle caratteristiche, e i prezzi, di questi giochi, l’annuncio conferma l’incredibile potenza di iPhone 15 Pro. Questo nuovo dispositivo, presentato durante l’evento Apple, è alimentato dal chip A17 Pro, che offre una GPU da 6 core e un Neural Engine più veloce.

Questa combinazione di componenti rende l’iPhone 15 Pro una vera e propria “console portatile da gioco”, in grado di offrire grafica di alta qualità e mondi di gioco ricchi di dettagli. Questo annuncio, inoltre, segna anche la rinnovata volontà di Apple nel volersi affacciare con maggiore insistenza nel settore del gaming, mostrando i muscoli dei suoi smartphone in seguito all’annuncio della futura modalità gaming disponibile per gli utenti Mac.

Quello che, però, lascia titubanti è a chi siano realmente indirizzati questi prodotti. Per quanto sia encomiabile lo sforzo svolto da Apple per mostrare il potenziale dei suoi device, facendo notare ancora una volta la sua vicinanza a Sony mostrando come il Dualsense di PS5 sia perfettamente compatibile con i device Apple, sarà curioso vedere i dati di vendita di questi tre titoli per comprendere quanto realmente sia ampio il bacino di utenza interessato a delle esperienze di questa tipologia.

Per gli interessati, infine, i nuovi modelli di iPhone 15 saranno prenotabili a partire dal 15 settembre 2023 e saranno disponibili per l’acquisto dal 22 settembre. Il prezzo di partenza per l’iPhone 15 Pro sarà di 1.239€, offrendo ai giocatori l’opportunità di immergersi in titoli di successo direttamente sui loro dispositivi Apple.