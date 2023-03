Resident Evil 4 Remake, la nuova versione della celebre opera di Capcom, uscirà ufficialmente il 24 marzo. Se ancora non avete prenotato una copia avete fatto bene, dato che potete trovare l’edizione fisica per PlayStation 5 a soli 59,99€ anziché 74,99€ su eBay! Vi consigliamo però di affrettarvi, perché i pezzi disponibili sono pochi e potrebbero andare esauriti in men che non si dica.

Si tratta veramente di un’offertona, grazie alla quale non solo potrete risparmiare 15,00€ sulla copia fisica del gioco, ma anche riceverlo al day one. La consegna è infatti prevista per il giorno d’uscita del titolo, quindi potrete immergervi sin da subito nell’avventura dell’agente Leon S. Kennedy, ora presentata con una veste del tutto nuova e migliorata rispetto alla versione originale del 2005.

Il nuovo Resident Evil 4 non è un semplice remake di uno dei titoli più iconici della saga, bensì un gioco perfetto sia per coloro che hanno già vissuto la storia originale che per tutti i neofiti di Raccoon City. Come vi abbiamo descritto nel dettaglio nella nostra recensione, la storia è infatti perfettamente fruibile anche per chi non ha mai giocato ad alcun capitolo del franchise e cerca semplicemente un ottimo action in terza persona.

Gli esperti di Resident Evil rimarranno invece meravigliati dal lavoro di Capcom nel creare un remake che riesce a presentare tutti gli elementi del titolo originale in una veste nuova: lo svolgimento della storia è stato riscritto completamente, risultando in una narrazione più convincente e coerente, mentre sono state aggiunte intere sezioni di gioco e rivoluzionate completamente le boss fight. Il risultato è quindi un’esperienza incredibile, che vi farà assaporare pienamente la storia di Leon e vi farà immergere in combattimenti mozzafiato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

