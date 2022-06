Durante lo State of Play di venerdì 3 giugno 2022, Capcom ha svelato al mondo Resident Evil 4 Remake. Erano oramai diversi anni che si vociferava di un rifacimento del quarto capitolo della serie, ultimo gioco diretto e creato da Shinji Mikami, il papà del franchise dello sviluppatore e publisher nipponico. Pur essendo una sorta di segreto di Pulcinella, il titolo alla fine è stato ufficializzato con tanto di data di uscita. Tanti i commenti positivi dai giocatori in rete, a cui però si aggiunge anche quello di Neil Druckmann, director di The Last of Us 2, che ha espresso in un tweet tutta la sua gioia per l’arrivo di questo remake.

Druckmann ha dichiarato che il quarto capitolo della serie è il suo preferito e di averlo giocato su più piattaforme. “Resident Evil 4 è uno dei miei giochi preferiti di sempre. L’ho giocato al day one su GameCube, poi di nuovo su Nintendo Wii. Ora lo sto giocando su Meta Quest 2. Non vedo l’ora di poter mettere le mani sul remake per PS5 e PS VR 2”, le parole di Druckmann affidate al social network.

L’annuncio di Resident Evil 4 Remake è avvenuto proprio durante lo State of Play di casa Sony. Il gioco è destinato solamente a piattaforme next gen, ovvero PS5, PC, Xbox Series S e Xbox Series X. Il titolo arriverà nei negozi il 24 marzo 2023, ma in sviluppo c’è anche una versione speciale per il visore dedicato alla realtà virtuale di casa Sony, di cui però non conosciamo ancora i dettagli.

Oltre a Resident Evil 4 Remake, Capcom è stata una grande protagonista dell’ultimo State of Play. Il team di sviluppo e publisher giapponese ha infatti scelto lo show di Sony come palco per svelare il gameplay di Street Fighter 6, oltre che annunciare una speciale versione VR di Resident Evil Village, sempre destinata a PS VR 2. Potete recuperare tutti gli annunci della serata visitando questo indirizzo.