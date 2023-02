Se avete vissuto la release originale di Resident Evil 4, vi ricorderete che al lancio del gioco Capcom mise in commercio anche uno speciale controller a forma di motosega. Pur essendo perfettamente funzionante, in realtà il pad era stato pensato più come oggetto da collezione che per un utilizzo vero e proprio, tanto che oggi si trova in vendita su eBay o Amazon a cifre decisamente non accessibili. Complice l’arrivo del remake (fissato per il prossimo 24 marzo 2023), il team di sviluppo aveva pensato di poter riproporre quell’esperimento, ma l’idea purtroppo non ha visto la luce.

A parlare della possibilità di riproporre il Chainsaw Controller è stato il director, in un’intervista con Game Informer, insieme al producer. “Avevamo già riposto praticamente tutte le nostre risorse nello sviluppo del gioco”, le parole dei due uomini intervistati dai colleghi statunitensi. Insomma, non c’erano abbastanza persone per lavorare a un eventuale riproposizione del controller, poiché tutto il team di sviluppo era impegnato proprio sul codice del gioco.

Se siete rimasti delusi sappiate che però c’è ancora speranza per il futuro. Sia il producer che il director hanno infatti dichiarato che l’idea non è stata del tutto accantonata e che nei prossimi mesi non è escluso che Capcom decida di lavorare a un nuovo controller perfettamente in linea con Resident Evil 4 Remake. Chiaramente si tratta di un’ipotesi, ma la sensazione è che l’uscita dal day one, magari accompagnata da una corposa Collector’s Edition, sia oramai andata persa per sempre.

Come abbiamo dichiarato in apertura della notizia, il remake di Resident Evil 4 debutterà il 24 marzo 2023 per console PlayStation, Xbox e ovviamente PC.

