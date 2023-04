Non vedete l’ora di provare Resident Evil 4 Remake ma state aspettando che scenda di prezzo? Nessun problema: sul sempre affidabile e conveniente Instant Gaming il titolo è già disponibile con ben il 30% di sconto a pochissimi giorni dal lancio. Un’offerta decisamente non male, perfetta per recuperare un grande e recente gioco a un prezzo super.

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake è quindi un titolone, da recuperare assolutamente se si ama la saga o il genere. Nella nostra recensione, in cui l’abbiamo premiato con un altisonante 9.4, vi abbiamo infatti raccontato di come: “Resident Evil 4 è semplicemente un ottimo seguito, un intelligente remake e uno splendido action in terza persona, fruibile tranquillamente senza conoscere nulla del resto della serie. Capcom è riuscita a realizzare un piccolo miracolo, sia in ambito tecnico che in ambito ludico, confezionando una produzione che, al netto dei gusti soggettivi di ognuno di voi, dovreste assolutamente giocare almeno una volta.” Farlo proprio con ben il 30% su Instant Gaming è insomma un’offerta assolutamente interessante.

Oltre alla possibilità di acquistare il recentissimo e apprezzatissimo Resident Evil 4 Remake con il 30% di sconto su Instant Gaming, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Vi intriga solamente il riuscito remake della saga horror di Capcom? Potete trovarlo con il 30% di sconto su Instant Gaming seguendo comodamente il link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!