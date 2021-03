Resident Evil 4 Remake: l’annuncio arriverà quest’anno?

Con l’arrivo a maggio dell’attesissimo ottavo capitolo, c’è chi si sta chiedendo che fine abbia fatto Resident Evil 4 Remake. Capcom ormai da qualche anno non sta deludendo i propri fan, lavorando a dei titoli a dir poco strabilianti, la strada presa con i remake dei vecchi titoli sta portando i propri frutti, il secondo capitolo sotto certi punti di vista supera addirittura l’opera originale rilasciata per la prima gloriosa PlayStation.

Le aspettative di Resident Evil 4 Remake salgono inevitabilmente alle stelle, anche se certi appassionati si chiedono costantemente se sia una mossa giusta anche perché risulta essere probabilmente il capitolo invecchiato meglio dell’intera saga. In ogni caso, lo scorso gennaio si è venuto a sapere che i ragazzi di M-Two, il team dietro a Resident Evil 3 Remake, sarebbero stati allontanati per passare le redini alla Divisione 1 dell’azienda nipponica. A distanza di mesi da quella indiscrezione sembrerebbe che l’annuncio ufficiale del quarto capitolo arriverà non prima del 2022.

A rivelare il tutto sarebbe il noto insider Dusk Golem che, attraverso un post sul suo profilo Twitter ufficiale, ha dichiarato che non vedremo nulla quest’anno. “Sicuramente non vedremo nulla quest’anno, specialmente dopo aver scoperto diversi mesi fa che il progetto è ripartito da zero. Il gioco non uscirà prima del 2023, dunque non aspettatevi un annuncio a breve”. Non è nulla di ufficiale, quindi vi invitiamo a prendere tali dichiarazioni con le dovute pinze, ma non sarebbe poi così assurda come faccenda. Una cosa però è certa, Resident Evil 4 Remake verrà annunciato prima o poi e noi dobbiamo ammettere che siamo estremamente curiosi a riguardo.

I don't think Capcom even knows, but definitely, DEFINITELY not this year, especially with dev having rebooted only a few months ago. Game will not be out until 2023 at the earliest really, don't expect an announcement anytime soon. https://t.co/otRrJcraF2

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 3, 2021