Resident Evil 4 Remake, lo sviluppo sarebbe ripartito da zero

Con l’annuncio della data di uscita del prossimo capitolo Resident Evil Village, i riflettori ancora una volta si accendono sulle dinamiche interne di Capcom. Vi aspettavate di più dall’evento di ieri notte? Quello che sicuramente ha impressionato di più è la cura nei dettagli che si può ammirare all’interno della Demo rilasciata ieri, subito dopo l’evento. Capcom ormai da qualche anno cerca infatti di non lasciare mai delusi i propri fan e sembra che voglia fare lo stesso anche con il prossimo remake che dovrebbe essere dedicato a Resident Evil 4.

Il titolo sembrava già in sviluppo, secondo alcune voci. Ci sono però alcune novità che fanno pensare ad un rinvio del progetto soprattutto per alcuni disguidi dovuti al processo di sviluppo del titolo. I ragazzi di M-Two (gli stessi che si sono occupati di Resident Evil 3 Remake) sembra siano stati allontanati, o messi in secondo piano per passare le redini alla Divisione 1 di Capcom. Ovviamente le parole arrivano da un report pubblicato su VGC, secondo il quale il tutto porterebbe ad un lancio del remake soltanto tra due anni. Inoltre sembra che questa scelta sia stata presa soprattutto dopo aver visto il progetto e il lavoro che era stato svolto da M-Two fino ad ora.

Non contenta Capcom pare abbia deciso di dare le redini di Resident Evil 4 Remake alla sua divisione interna, facendo cosi allungare i tempi di produzione considerevolmente. Questo remake dovrebbe infatti prendere ispirazione dal quarto capitolo della serie principale per poi inserire anche nuovi elementi sia di narrativa che di gameplay.

Al momento sembra non ci siano nuove informazioni, e con l’evento tenuto ieri, sicuramente non sentiremo parlare di questo remake prima della prossima metà dell’anno. Voi cosa ne pensate della decisione di Capcom? Siete fiduciosi del lavoro degli studi interni rispetto a quello svolto da M-Two su Resident Evil 3? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!