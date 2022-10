Gli scorsi mesi di Capcom sono stati a dir poco ruggenti, con la compagnia di Osaka che ha messo sul tavolo molte novità e tanti nuovi titoli in arrivo prossimamente. Oltre a dare uno sguardo parecchio approfondito a Street Fighter 6 con vari trailer e una sessione di closed beta, Capcom è tornata a parlare anche del remake di Resident Evil 4; gioco che sarà grande protagonista di un nuovo e imminente Resident Evil Showcase.

Durante l’ultimo Tokyo Game Show 2022 Capcom ci aveva lasciati promettendoci che sarebbe tornata a parlare molto presto di tutto ciò che accadrà prossimamente all’interno dell’universo della saga survival horror, menzionando anche il ritorno sulle scene del remake di Resident Evil 4. Ebbene, dopo qualche settimana di attesa finalmente ci siamo, con la compagnia nipponica che ha annunciato data e orario del nuovo evento tutto a tema Resident Evil.

L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso della nottata, con l’account ufficiale di Resident Evil che ci ha aggiornati con una serie di importanti informazioni. Il nuovo evento dedicato al futuro della saga survival horror è attesa tra pochi giorni, ovvero giovedì 20 ottobre, e sarà possibile seguire la trasmissione ricca di annunci direttamente sul canale Twitch ufficiale del franchise a partire dalle ore 00:00, orario italiano.

The next Resident Evil Showcase begins October 20th at 3:00 PM PDT / 6 PM EDT / 11 PM BST!

Featuring Resident Evil Village Gold Edition and Resident Evil 4, everyone is welcome to co-stream the event!

https://t.co/hqujZb66JQ pic.twitter.com/7Irt58LRpC — Resident Evil (@RE_Games) October 17, 2022

Come aveva accennato Capcom qualche settimana fa al TGS, questa sarà l’occasione per vedere in azione sia l’attesissimo remake di Resident Evil 4 che Resident Evil Village Gold Edition, quest’ultima la nuovissima edizione dell’ultimo capitolo principale (lo potete acquistare su Amazon) che presenta diversi contenuti inediti come: la modalità in terza persona, la modalità Mercenari e il DLC Shadow of Rose che permette di godere di vivere una nuova terrorizzante avventura nei panni della figlia di Ethan Winters.

Ci siamo quasi quindi, basta attendere ancora qualche giorno e saremo in grado di rimettere gli occhi su alcune delle novità per la saga horror di Capcom. L’appuntamento è a questo giovedì 20 ottobre a partire da mezzanotte.