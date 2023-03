Sembra incredibile ma ormai ci siamo quasi: Resident Evil 4 Remake è infatti finalmente in arrivo ed è pronto a riprendersi il proprio posto nel cuore degli appassionati di survival horror. Ma come prepararsi al meglio al prossimo 24 marzo, data di lancio ufficiale, se non acquistandolo ora in grande sconto? Sul sempre affidabile e conveniente CDKeys, infatti, la versione PC dell’atteso titolo è ora come ora in offerta con ben il 25% di sconto rispetto al prezzo di listino. Decisamente non male, vero?

Del resto, Resident Evil 4 Remake è un titolo con più di una freccia al proprio arco. Come racconta anche la nostra anteprima, infatti, è evidente: “come Capcom abbia lavorato di fino per rimanere fedele alle atmosfere che resero iconico il titolo originale, cercando di modernizzarne il gameplay e andando a introdurre una serie di novità”. Acquistarlo fin da ora con il 25% di sconto per la versione PC è quindi un’affare da non farsi assolutamente scappare.

Oltre alla possibilità di acquistare la prossima e già desideratissima versione PC di Resident Evil 4 Remake in forte sconto, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare il ritorno del grande classico a prezzo di saldo su CDKeys.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!