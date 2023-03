Come da buona tradizione, anche Resident Evil 4 Remake necessiterà di più run per essere completato al 100%, soprattutto se siete interessati a sbloccare l’ambito trofeo di platino del videogame Capcom. La ragione è delle più semplici: dovrete completare l’avventura a determinati livelli di difficoltà, oppure entro determinati limiti di tempo, oppure evitando di usare armi da fuoco, oggetti curativi e via discorrendo. Proprio per questa ragione, nelle righe che seguono vi diremo quali passi seguire in ogni singolo playthrough di RE4 Remake.

Già immaginiamo la domanda che tutti vi starete ponendo: quante volte bisogna completare Resident Evil 4 Remake per ottenere il platino? Dalle 4 alle 6 volte, a seconda che desideriate un’esperienza più probante o, al contrario, meno impegnativa. Proprio per questa ragione, volendo venire incontro alle esigenze di tutti, 6 run sono il numero migliore ed adatto per qualunque giocatore.

Di seguito, vi diremo tutto ciò che vi occorrerà fare in ogni singola run di Resident Evil 4 Remake.

Se siete alla ricerca di altri utili consigli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra guida completa a Resident Evil 4 Remake.

RUN #1: MODALITA’ ASSISTITA

Questa prima run prendetevela comoda, godetevi il gioco ma, al contempo, cercate di mettere le mani su tutti gli oggetti collezionabili e, soprattutto, di ottenere tutti i trofei relativi a specifiche azioni da compiere in determinati capitoli del gioco. Qualora foste bloccati in un determinato stage di RE4 Remake, non esitate a consultare la nostra Soluzione Completa al gioco.

Inoltre, in questo prima run di Resident Evil 4 Remake dovrete cercare di far aumentare al massimo la vostra barra della salute raccogliendo tutte le Erbe Gialle; non dimenticatevi, inoltre, di potenziare al massimo almeno una bocca da fuoco del vostro arsenale: in particolar modo la pistola, che si rivelerà di vitale importanza nei playthrough successivi. Un altro consiglio consiste nel non vendere le gemme al mercante, ma di incastonarle nella corona, così da poter ottenere tutto il denaro di cui avete bisogno.

Una volta raggiunto il Capitolo 16, vi consigliamo di effettuare un salvataggio manuale prima di procedere oltre. Fatto questo, finite il gioco facendo attenzione a distruggere l’ultimo Castellano e, non appena tornati al menu principale, comprate il Coltello Primordiale. Fatto questo, caricate il salvataggio e parlate con il mercante per comprare i potenziamenti necessari a rendere indistruttibile quell’arma. Potenziate al massimo anche una qualsiasi pistola (la Blacktail è la migliore), completate nuovamente la trama principale e sarete pronti ad affrontare la seconda run di Resident Evil 4 Remake.

RUN #2: USARE SOLO PISTOLE E COLTELLI, SENZA PARLARE AL MERCANTE

Iniziate il New Game+ (sempre a difficoltà Assistita), sfruttando l’inventario del precedente salvataggio che, come detto poco fa, comprenderà un coltello indistruttibile ed una pistola perfettamente potenziata. Queste due armi saranno le uniche che dovrete usare all’interno di questa run, in cui dovrete rispettare la condizione di non interagire mai con il mercante per tutta la main quest. Potrete facilmente capire se tutto sta filando nel verso giusto tramite il menu di pausa: se accanto alla sfida “Minimalista” vedrete comparire il numero “0”, significa che non avete contraddetto alcuna regola di questa run.

Le uniche eccezioni consentite saranno le seguenti:

È possibile sparare ai barili esplosivi, in ogni momento del gioco;

Potrete usare gli arpioni durante la battaglia contro il boss Del Lago (Capitolo 3);

Potrete uccidere i nemici usando i cannoni nel castello (Capitolo 7 ed 8);

Potrete uccidere i nemici con la palla demolitrice (Capitolo 14);

Potrete uccidere i nemici con le mitragliatrici nello stage dell’isola (Capitolo 15);

Potrete usare il Lanciarazzi speciale alla fine dello scontro con il boss Saddler (Capitolo 16);

RUN #3: NG+ IN MODALITA’ PROFESSIONISTA E NIENTE OGGETTI CURATIVI

All’inizio di questa terza run di Resident Evil 4 Remake, comprate il Lanciamissili con munizioni infinite dal mercante per 2 milioni di pesetas. Fatto questo, in questo playthrough dovrete cercare di completare il gioco in meno di sette ore senza usare alcun oggetto curativo. A tale scopo, il lanciarazzi sarà l’arma migliore con cui falciare tutti i vostri nemici; inoltre, cercate di salvare ad ogni occasione, così da caricare la partita tutte le volte in cui doveste essere feriti in maniera eccessiva (tenetevi sempre al di sopra dell’indicatore rosso e non dovreste avere problemi).

Qualora trovaste queste due condizioni troppo difficili da gestire insieme, concentratevi sul completare il gioco senza oggetti curativi in modalità assistita (che consentirà a Leon di guarire tutte le volte che sarà fuori dal combattimento), e di finire la main quest entro le 7 ore in modalità Professionista con la possibilità di potervi curare tutte le volte che sarà necessario.

RUN #4 E #5: VALUTAZIONI S+ STANDARD ED ESTREMA

Questi due trofei non saranno cumulabili, nel senso che ottenere la valutazione S+ in modalità Estrema (che richiederà di finire il gioco in 5 ore e mezza) non vi sbloccherà anche il trofeo relativo alla valutazione S+ alla difficoltà Normale (che vi chiederà di completare il gioco in 5 ore). Per ottenere queste valutazioni, inoltre, dovrete iniziare una nuova partita, senza la possibilità di poter contare sul vostro inventario.

Il nostro consiglio per portare a casa il risultato consisterà nell’affrontare la sezione del villaggio portando a termine tutte le richieste del Mercante, così da ottenere la Chicago Sweeper, un’arma bonus (disponibile solo dopo aver completato una partita in modalità Professionista) con munizioni infinite. Inoltre, cercate di acquistare il lanciarazzi sia per il combattimento contro Salazar che contro Saddler, in quanto l’arma in questione vi farà risparmiare tantissimo tempo.

Nel momento in cui avrete ottenuto la valutazione S+ in modalità estrema, sbloccherete il cappello da pollo, che vi consigliamo di indossare da ora in avanti, dato che ridurrà drasticamente i danni.

Un consiglio finale: qualora doveste morire, tornate al menu principale e caricate il salvataggio, così da evitare di perdere minuti preziosi.

RUN #6: NUOVA PARTITA IN MODALITA’ PROFESSIONISTA

Questa è la run più difficile di Resident Evil 4 Remake, poiché dovrete iniziare una nuova partita nella modalità più difficile di tutte, senza poter contare su armi speciali di alcun genere e con nemici molto più aggressivi e più letali. Proprio per questa ragione, il cappello da pollo menzionato in precedenza si rivelerà di vitale importanza. Tuttavia, l’esperienza rimarrà decisamente difficile, richiedendo non poca abilità soprattutto in determinate sezioni di gioco. Potrete comprare un solo lanciarazzi per regione e, come prima, vi consigliamo di utilizzarli contro Salazar e Saddler; tuttavia, costeranno 160.000 pesetas ciascuno e, proprio per questa ragione, vi consigliamo di trovare quanti più tesori possibile.