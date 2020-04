Resident Evil 4 Remake sarebbe già in sviluppo e avrebbe un periodo di uscita

Nel toto-remake dei prossimi capitoli della serie Capcom, le probabilità di vedere una versione aggiornata di Resident Evil 4 sono sempre state date per bassissime dato che, nel senso comune, il quarto capitolo è sempre stato ritenuto al passo con i tempi. La casa di sviluppo, però, potrebbe non essere della stessa idea secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla testata VideoGame Chronicles.

Secondo molteplici fonti con cui è entrata in contatto VGC, Resident Evil 4 Remake sarebbe entrato in sviluppo a pieno regime e avrebbe anche un periodo di uscita. Al gioco starebbe lavorando il nuovo studio M-Two di Osaka, il team fondato dall’ex vertice di PlatinumGames Tatsuya Minami. Lo studio è operativo almeno dal 2018 e oltre a Minami comprende anche altri ex sviluppatori di PlatinumGames e componenti di Capcom. A quanto pare, anche il game director Shinji Mikami ha avuto voce in capitolo.

Secondo quanto riferito dalle fonti a VGC, Shinji Mikami avrebbe dato il proprio assenso a Resident Evil 4 Remake ma avrebbe rifiutato di avere un ruolo formale nel guidare il progetto, fornendo tuttavia delle indicazioni. M-Two aveva recentemente partecipato allo sviluppo del remake del terzo capitolo e, a sua volta sarà, affiancato per Resident Evil 4 Remake da altri team di sviluppo interni a Capcom.

Resident Evil 4 è il gioco della serie che insieme al 5 e al 6, come dicevamo, sembra avere meno bisogno di un remake anche perché nonostante i 15 anni trascorsi risulta essere ancora molto attuale nelle meccaniche e nell’atmosfera. Le indiscrezioni di Uscito nel 2005, ancora prima di essere riconosciuto come un capolavoro, Resident Evil 4 era stato inizialmente molto divisivo tra i fan di Resident Evil per la sua svolta considerata troppo action che avrebbe marchiato a fuoco gli sventurati quinto e sesto capitolo della serie. L’uscita di Resident Evil 4 Remake è prevista per il 2022.