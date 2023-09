Che Capcom venga chiamata, oramai, “CapGod” è noto a molti e i motivi di tale nomea sono tutti da ritrovarsi in una rimonta, cominciata con l’uscita di Resident Evil 7, costellata di ottime produzioni e di decisioni che mettono i giocatori in primo piano. A dimostrarlo ulteriormente è l’imminente arrivo di Separate Ways, il capitolo, mancante, di Resident Evil 4 Remake, dedicato ad Ada Wong.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Separate Ways uscì, originariamente, in seguito alla versione esclusiva per Game Cube e, nell’insieme degli elementi che compongono l’intricata trama di Resident Evil, occupò molto rapidamente uno spazio molto importante.

Nel trailer della versione Remake di Separate Ways, vediamo Ada Wong al centro della narrazione e, come nell’originale, anche questo DLC offrirà una maggiore chiarezza sugli elementi più nebulosi della trama principale di Resident Evil 4 Remake, mettendo la figura di Ada in primo piano, dandole lo spazio che merita sia in termini di gameplay, che in termini di narrazione.

Una delle differenze principali rispetto all’originale Separate Ways, è l’attenzione che Capcom sembra aver infuso alla trama e nella caratterizzazione personaggi. Questo DLC, infatti, sembra cercare di rendere gli eventi più coerenti e integrati nella storia generale del gioco, andando a incasellare alcuni personaggi (o meglio, mostri quali il Verdugo) precedentemente assenti nel recente Remake.

Oltre alla trama, gli sviluppatori hanno lavorato sulla riprogettazione delle mappe e delle sfide. Separate Ways esplorava molte delle stesse aree visitate da Leon ma questa volta ci sono numerose aggiunte e variazioni. Un esempio fra tutti? La battaglia contro El Gigante dove Ada potrà sfruttare il suo rapino per ottenere una posizione di vantaggio.

Proprio il rampino, potrà essere utilizzato sia durante gli scontri, che durante l’esplorazione, offrendo una nuova verticalità nelle aree di gioco e un rinnovato elemento tattico durante le battaglie contro i nemici.

Ada sarà anche dotata di armi uniche, quali l’iconica balestra, che garantiranno nuove opportunità strategiche, inoltre, l’iconico mercante, garantirà il giusto tasso di varietà per quanto concerne l’equipaggiamento a disposizione della temibile mercenaria.

In conclusione, Separate Ways sembra la perfetta conclusione per Resident Evil 4 Remake. Il DLC verrà venduto, a partire dal prossimo 21 settembre, al prezzo di 9,99€ e siamo onestamente curiosi di vedere quanto sarà longeva l’avventura di Ada. Al netto del contatore delle ore al raggiungimento dei titoli di coda, pare che Separate Ways sia curato tanto, se non più, del Remake stand-alone e questo, in tutta onestà, ci ha davvero fatto piacere.