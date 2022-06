Nel corso del Capcom Showcase, incentrato sui titoli già annunciati, il publisher e sviluppatore nipponico è tornato a mostrare la nuova versione di Resident Evil 4. Il gioco, conosciuto in rete come un vero e proprio remake (anche per via dei vari rumor che circondavano il progetto prima dell’annuncio ufficiale) era d’altronde uno dei protagonisti più atteso di questo show. Niente lungo video di gioco però, ma solo un “semplice” teaser, accompagnato da una breve spiegazione sui lavori.

il Capcom Showcase è stato utile per rinfrescarci un po’ la memoria sulla trama e sulla storia. Il team di sviluppo ha infatti fornito un recap di tutti gli eventi che portano all’inizio della storia di Resident Evil 4, fino all’attacco che Leon subisce da parte dei Ganado, i principali nemici del gioco. Successivamente ci si è spostati sul teaser di gameplay vero e proprio.

Come testimoniato dal video e da Capcom stessa, per questo remake non è stato cambiato nulla a livello di visuale. La telecamera resta sempre sopra la spalla, esattamente come nell’originale e i primi attimi di gioco mostrano ancora una volta la foresta pericolosa in cui il protagonista si imbatte. L’obiettivo del team di sviluppo è stato quello di mantenere l’ansia e il senso di terrore, aumentando ancora di più queste sensazioni grazie ad un look più realistico. Potete dare uno sguardo voi stessi al teaser trailer di gameplay grazie al video che trovate subito qui in basso.

Resident Evil 4 è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Il gioco arriverà il 24 marzo 2023, ma ci sarà sicuramente più tempo per vederlo in azione come merita. Probabilmente scopriremo qualcosa di più sul titolo durante la Gamescom 2022 oppure direttamente durante il periodo autunnale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.