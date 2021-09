Resident Evil 4 VR: annunciata la data di uscita

Di progetti relativi al brand di Resident Evil ne abbiamo già visti parecchi quest’anno, e ciò grazie al venticinquesimo anniversario della saga horror di Capcom. Tra il nuovo capitolo principale uscito qualche mese fa, e diversi prodotti seriali usciti su Netflix anche l’amatissimo Resident Evil 4 sta per tornare a spaventare gli appassionati del brand.

Nello specifico parliamo di Resident Evil 4 VR, annunciato durante uno degli ultimi eventi digitali proprio dedicati al venticinquesimo anniversario della saga. Ora, con un nuovo comunicato, Capcom ha finalmente svelato quando saremo in grado di immergerci nuovamente nelle atmosfere del quarto capitolo.

Resident Evil 4 VR uscirà il prossimo 21 ottobre, e sarà disponibile esclusivamente per il visore di realtà virtuale Oculus Quest 2. La versione VR porterà con se alcuni cambiamenti, come per esempio la gestione dell’inventario.

Manca poco e saremo nuovamente in grado di tornare nelle radure spagnole a decimare plagas vestendo i panni di Leon S. Kennedy, questa volta con ancora più immersione grazie alla realtà virtuale.