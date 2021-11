Resident Evil 4 VR avrà DLC gratuiti, e il primo è amatissimo

Un video trapelato online rivela che dei DLC gratuiti saranno aggiunti con degli aggiornamenti in Resident Evil 4 VR, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione. Nello specifico, come possiamo vedere di seguito, la prima grande modalità ad essere introdotta sarà nientemeno che The Mercenaries, la serie di sfide dove il giocatore deve combattere nemici e cercando di ottenere quanti più punti possibile, nata con Resident Evil 5.

Secondo il report di UploadVR, infatti, il trailer che trovate di seguito è stato pubblicato per pochissimi istanti sul canale YouTube di Oculus, per poi essere prontamente rimosso. Questo significa che, con ogni probabilità, il video di annuncio è stato mostrato al pubblico per errore, con l’annuncio ufficiale in arrivo probabilmente nelle prossime ore. Proprio grazie alla prontezza degli utenti, che sono riusciti a scaricare il trailer, abbiamo modo di vederlo e scoprire le novità che attendono i giocatori.

Resident Evil Village è tra i candidati per il Game of the Year 2021, e tra gli sconti del Black Friday.

Tuttavia, le uniche informazioni concrete che ci vengono fornite è che il DLC The Mercenaries di Resident Evil 4 VR “arriverà nel 2022” e che sarà “un aggiornamento gratuito su Meta Quest 2”. Curioso che l’amatissima modalità non sia stata inserita nel gioco sin da subito, in quanto è una delle sfide più apprezzata dagli appassionati di Resident Evil, oltre che ad esser stata sempre presente in ogni riedizione di Resident Evil 4.

Restiamo quindi in attesa di novità da parte di Oculus o da Capcom, dato che non sappiamo ancora quando sarà annunciato ufficialmente il DLC di Resident Evil 4. Molti sperano in un reveal durante i The Game Awards 2021, dove Resident Evil Village è tra i candidati per il premio di Game of the Year. Peraltro, non dimenticate che anche Resident Evil Village riceverà DLC gratuiti, sebbene non ne siano ancora stati confermati i contenuti.