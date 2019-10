Resident Evil 7: arriva un prequel cooperativo in VR, ma solo a Tokyo

Capcom organizzerà un evento VR dal 26 ottobre a Tokyo: sino a quattro giocatori in cooperativa potranno provare un breve prequel di Resident Evil 7.

Chi ha provato Resident Evil 7 in VR sa quanto questa modalità sia particolarmente riuscita nel survival horror di Capcom e quanto valga la pena essere provata. Proprio per questo motivo è sicuramente degno di nota l’evento che l’azienda giapponese lancerà a pochi giorni da Halloween nel quartiere Ikebukuro di Tokyo. La postazione dedicata alla realtà virtuale situata a Plaza Capcom ospiterà infatti dal 26 ottobre l’inedito ed intrigante Resident Evil 7 Walkthrough the Fear.

Il gioco, ambientato prima degli eventi principali del settimo capitolo, vedrà i giocatori rinchiusi nello scantinato della Baker Mansion e molto probabilmente ci metterà nei panni di alcune delle persone rapite dalla famiglia che, come sappiamo bene, non hanno proprio fatto una bella fine. A differenza del titolo principale, questo prequel si potrà giocare in cooperativa con un massimo di quattro giocatori e non è difficile immaginare chi ci sarà nel ruolo del nemico.

L’avventura in VR vedrà infatti ancora una volta nel ruolo di villain Jack Baker, uno dei principali e più pericolosi antagonisti del settimo capitolo della celebre saga. I giocatori avranno a disposizione alcune armi da fuoco per tentare di fuggire dallo scantinato della villa, per una durata complessiva della sezione giocabile che si aggira intorno ai 40 minuti.

Non resta che sperare dunque che questo breve prequel possa essere rilasciato prima o poi anche per PC e console. Capcom è comunque al momento al lavoro su Project Resistance, capitolo di Resident Evil principalmente focalizzato sulla modalità multigiocatore, ma che avrà anche una campagna single player. L’uscita del titolo è attualmente prevista nel corso dell’anno prossimo.