Resident Evil 8 Village ufficiale, annunciato per PS5

Insieme a Silent Hill, uno dei titoli survival horror più chiacchierati di questi ultimi mesi è proprio Resident Evil 8 Village. Ora che l’ottavo capitolo della saga di Capcom è ormai cosa ufficiale, possiamo dire che i rumor apparsi in rete di recente hanno avuto ragione. Il nuovo progetto della compagnia giapponese ha fatto il suo debutto con il primo trailer mostrato durante l’evento The Future of Gaming dedicato ai giochi per PlayStation 5.

Il filmato che ci introduce per la prima volta nel mondo orrorifico creato da Capcom con Resident Evil 8 Village ci fa capire in primis, che tutti i rumor apparsio in rete negli scorsi mesi erano tutti attendibili. Le tematiche che passano ad una tipologia di horror più darkl fantasy con lupi mannari, streghe e allucinazioni accompagneranno il giocatore nei meandri di un villaggio maledetto ed infestato da abominevoli creature assetate del vostro sangue.

Sebbene il trailer di annuncio di Resident Evil 8 Village sia breve, è possibile notare diverse ambientazioni sia completamente nuove, sia che strizzano prepotentemente l’occhio agli stilemi classici della saga survival horror di Capcom. È possibile infatti notare alcuni elementi di puzzle, simbolismi vari e addirittura quella che sembra una nuova lugubre villa completamente da esplorare in largo e in lungo.

L’ottavo capitolo principale della saga di Resident Evil è realtà, ma non è l’unica nuova produzione in arrivo su PlayStation 5 nel corso del primo ciclo di vita della console di prossima generazione Sony. Cosa ne pensate di quanto visto di Resident Evil 8 Village? Quale degli annunci visti durante lo show dedicato ai giochi PS5 vi ha convito di più? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.