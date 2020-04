Resident Evil 8: una demo privata mette in luce diversi nuovi dettagli, per un leak

A seguito del lancio di Resident Evil 3 Remake, sembra che vari leaker si stiano già concentrando nel fornire diverse voci di corridoio riguardo Resident Evil 8. Giusto durante la giornata di ieri vi abbiamo riportato dei nuovi dettagli pubblicati da più fonti anonime che hanno messo l’accento su ambientazione e personaggi principali. Stando a questi leak precedenti, l’ottavo capitolo della saga survival horror di Capcom avrà luogo in un villaggio di stampo europeo e uscirà nel 2021.

Le informazioni sul presunto titolo però non sembrano fermarsi, e un nuovo leak apparso sulle pagine di RelyonHorror sposta le attenzioni verso nuove tematiche. Stando alla redazione, una fonte affidabile avrebbe estrapolato dei nuovi dettagli da una demo proposta al RE Ambassador Club, un club ufficiale per i fan del brand sugli zombi di Capcom. Stando a queste ultime dichiarazioni, molti dei leak passati sembrerebbero confermati, come per esempio: la presenza di Chris Redfield, tematiche allucinogene e un sistema di inventario molto più simile a quello di Resident Evil 4.

Le novità che emergono da questa demo inceve, portano sotto i riflettori quella che sembra essere una sezione in cui diventa necessario combattere contro quella che viene descritta come una creatura bestiale. Ciò si andrebbe a collegare a un vecchio rumor, che citava la presenza di nemici molto simili a dei lupi mannari in Resident Evil 8; ennesimo leak che trova conferma in questa demo. Inoltre, vengono citate anche alcune interazioni con degli NPC; nel dettaglio viene raccontato di un abitante del villaggio che impazzisce improvvisamente.

Come al solito, vi invitiamo a prendere le voci di corridoio di questa entita sempre con le dovute attenzioni, almeno, fino a che non arrivi una conferma o un annuncio ufficiale da parte di Capcom. Di sicuro è particolare come molteplici dei rumor passati continuano ad essere riproposti nel tempo, segnale che ci sia qualche fondo di verità dietro a tuttop questo? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.